أطباء: متحور «نو» الجديد يختلف عن جميع متغيرات كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن متغير فيروس كورونا الجديد «نو» يثير القلق بشأن الطفرات التي ظهرت على المتغير الجديد من الفيروس، والتي تم رصد الحالات المصابة بهذا المتغير في دولتي جنوب أفريقيا وبتسوانا، ما أثار حالة من القلق لمنظمة الصحة العالمية والدول المختلفة.

وأضاف «الحداد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التغيرات التي طرأت على المتغير الجديد لفيروس كورونا «نو» في التكوين الجيني للفيروس الأصل، تعد مختلفة عن المتغيرات السابقة مثل متغير «دلتا - دلتا بلس»، لافتًا إلى أن المتحور يحتوي على أكثر من 30 تغييرًا على البروتين المرتفع «سبايك بروتين» وهو البروتين الذي يلتصق بالخلايا المضيفة وهو الهدف الرئيسي لمناعة الجسم.

المتحور «نو» يقاوم الأجسام المضادة

وتابع الحداد، أنه وفقًا للدراسات العلمية والتجارب التي تم رصدها على الفيروسات والتغيرات التي طرأت سابقًا، يمكن القول أن المتحور الجديد لفيروس كورونا «نو» سوف يقاوم الأجسام المضادة «اللقاحات»، ولكن ليس بصورة كاملة، وسوف يقلل من فاعليتها ومدى استمرارها على المدى البعيد داخل الجسم.

وفي سياق متصل، قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ الاقتصاديات وعلم انتشار الأوبئة، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا، يعد حالة مثيرة للقلق بالطفرات الخارجية التي ظهرت على التكوين البروتيني للفيروس الأولى من نوعها، ولم يتم رصدها خلال المتغيرات السابقة والتي تم دراستها بعناية شديدة والتعرف على مدى مقاومتها للقاحات.

أشخاص أكثر عرضة للإصابة بمتحور «نو»

وأضاف «عنان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأشخاص الذين سوف يكونوا أكثر عرضة لمضاعفات المتحور الجديد بفيروس كورونا «نو»، هؤلاء الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الذين لديهم ضعف مناعة شديد، أو الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاحات ولديهم تاريخ مسبق مع الأمراض.

وشدد على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل في ارتداء الكمامة، وغسل اليدين بالماء والصابون، وتلقي اللقاح، والتباعد الاجتماعي والجسدي».