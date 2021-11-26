أول رد من الصحة على إصابة بلجيكي قادم من مصر بمتحور كورونا الجديد

نفى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ما تردد بخصوص إصابة بلجيكي قادم من مصر بمتحور كورونا الجديد، متابعًا في تصريحات لـ«الوطن» أن مصر تعلن باستمرار عن جميع مستجدات فيروس كورونا وظهور أي متحورات جديدة أولا بأول على المواطنين، فالفيروس وباء عالمي ولا داعي لإخفاء أي معلومات عن المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الشخص المصاب بالمتحور الجديد حتى الآن لم يثبت توقيت إجرائه لتحليل الـ«بي سي آر» لمعرفة فترة حضانة المرض لإعلان قدومه من مصر وهو مصاب بالمتحور.

عبدالغفار: حتى الآن لا توجد أي معلومات حول فعالية اللقاحات من عدمه تجاه المتحور

وأكد «عبد الغفار» أن وزارة الصحة والسكان على تواصل مستمر بمنظمة الصحة العالمية وتتابع من خلال فريق لها المتحور الجديد، لافتا إلى أن المعلومات الأولية التي أرسلت من المنظمة أكدت أن المتحور الجديد أكثر انتشارا في جنوب إفريقيا، وحتى الآن لا توجد أي معلومات عن فعالية اللقاحات من عدمه تجاه هذا المتحور.

وكشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مستشفيات العزل الصحي علي مستوى محافظات الجمهورية، وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وحذرت الوزارة المواطنين من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

أبحاث جينية لمتابعة التحورات

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إلى استمرار الفريق البحثي لوزارة الصحة والسكان بشكل دوري بإجراء بحث جيني لمتابعة ظهور متحورات جديدة الفيروس داخل كافة مستشفيات العزل الصحي على مستوي محافظات الجمهورية.