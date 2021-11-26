8 إجراءات عاجلة لوزارة الصحة لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة رفعت درجات الاستعداد للدرجة القصوى وتجهيز كل الأمور المتعلقة بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أي إصابات محتملة بشأن متحور «نو» من دولتي جنوب أفريقيا وبتسوانا.

إجراءات وزارة الصحة للتعامل مع المتحور الجديد لفيروس كورونا

1- رفع درجات الاستعداد القصوى.

2- تجهيز كل الأمور المتعلقة بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

3- رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أي إصابات محتملة بشأن متحور «نو» من دولتي جنوب أفريقيا وبتسوانا.

4- تنسيق كامل مع كل الجهات المعنية.

5- متابعة كافة الوافدين من الدول التي ينتشر بها متحور كورونا «نو» لتجنب تفشي المتحور الجديد من كورونا داخل مصر.

6- تنسيق كامل بين اللجان العلمية والخبراء والباحثين بالوزارة والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية بدراسة جميع البيانات الأولية المتعلقة بهذا المتحور.

7- سيتم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بهذا الشأن في أسرع وقت تمهيداً لعرض النتائج على اللجنة العليا لمتابعة أزمة كورونا.

8- تطبيق إجراءات وقائية لضمان مأمونية الوضع الصحي في مصر.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن وجود متحور جديد للفيروس (B.1.1.529 ) والذي من المحتمل أن يطلق عليه اسم نو (Nu) الذي يسبب الإصابة بالكورونا تم اكتشافه في جنوب أفريقيا وبتسوانا يحتوي على عدد كبير من الطفرات الموجودة في متغيرات أخرى، بما في ذلك دلتا ورصد الباحثون في بيانات تسلسل الجينوم، المتغير أنه يحتوي على أكثر من 30 تغييرا على البروتين المرتفع – (سبايك بروتين)– وهو البروتين الذي يلتصق بالخلايا المضيفة وهو الهدف الرئيسي لمناعة الجسم.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الصحة بيان لها صباح اليوم، أنها تتابع كل البيانات الواردة من جنوب أفريقيا بشأن التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا سيما في مقاطعة غاوتينغ، ومدى ارتباط هذا الارتفاع في الحالات بوجود تحور في فيروس كورونا المستجد.