تبطين 178 كيلو مترا بالترع ورفع القمامة من الشوارع في كفر الشيخ

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً من المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، عن الأعمال الجارية في أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من تبطين 178 كيلو مترا من الترع وجاري العمل في 120 ترعة في قرى المحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي، لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، وجاري العمل في تبطين 125 ترعة بمراكز وقرى المحافظة.

1.8 مليار جنيه لتبطين 501 كيلو متر من الترع

وأكد محافظ كفر الشيخ، ورود اعتمادات مالية لطرح 59 كيلو مترا أخرى بمبلغ 244 مليون جنيه، وجاري العمل بـ501 كيلو جاري العمل بهم بتكلفة مليار و802 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 35%، مشيراً إلى أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي.

رفع المتولد اليومي من القمامة بدسوق

في سياق آخر، تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، رفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضي الفضاء ورفع تراكمات القمامة، بأحياء مدينة دسوق جنوب وشمال، إضافة إلى رفع مخلفات التجميل بشارع الشركات، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وفريق العمل المعاون.