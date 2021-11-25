محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال «القومي للموهبة» لفوزهم ببطولة التايكوندو

هنأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى لفوزهم بكأس المركز الأول على مستوى الجمهوريه في الترتيب العام من الاتحاد المصري للتايكوندو، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وكيل وزارة الشباب والرياضة يستقبل الأبطال

واستقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مدربي أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، عقب عودتهم من بطولة الجمهورية تحت 14 سنة، حاملين كأس المركز الأول على مستوى الجمهورية في الترتيب العام من الاتحاد المصري للتايكوندو، بعدما حققوا المركزين الأول والثالث.

كما حقق أبطال المشروع القومي للموهبة بالمحافظة المركز الأول في الترتيب العام من أصل 176 هيئة رياضية ونادي ومركز شباب، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة مشاركين في بطولة الجمهورية تحت 14 سنة والمقامة بنادي طلائع الجيش.

وقدم «محروس»، التهنئة للمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ ومدربي المشروع إيهاب النحاس، مدرب تايكوندو كفر الشيخ، ومحمود الشهاوي، مدرب تايكوندو مطوبس، وميمي الأمشيطي مساعد مدرب تايكوندو مطوبس، ونميسة بكور، مساعد مدرب تايكوندو مطوبس، معرباً عن أمله في أن يستمر نجاح وتألق ابطال المشروع القومي.

أسماء أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

يذكر أن اللاعب محمد حاتم محمود فاز بالمركز أول جمهورية وزن 65 كيلو، لاعب مركز واعدين كفر الشيخ، وأحمد باسم مركز اول جمهوريه وزن 57 كيلو، لاعب مركز واعدين مطوبس ، كما تمكن محمد شوقي بالفوز بالمركز الثالث جمهوري وزن 53 كيلو، لاعب مركز واعدين مطوبس، وتمكنت نجمة تايكوندو واعدين كفر الشيخ، جني صلاح عبدالبديع، من تحقيق مركز ثالث جمهوريه وزن 59 كيلو ببطولة الجمهورية تحت 14 سنة.

وأقيمت البطولة بنادى طلائع الجيش تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة.