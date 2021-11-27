تحذيرات ومخاوف دولية من متحور كورونا الجديد.. مثير للقلق واسمه أوميكرون

تصاعدت المخاوف والتحذيرات الدولية من متحور فيروس كورونا الجديد، «B.1.1.52»، الذي ظهر في جنوب أفريقيا، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أنها صنّفته باعتباره متغيرًا مثيرًا للقلق، وأطلقت عليه «أوميكرون».

متحور كورونا الجنوب أفريقي الجديد مثير للقلق

وكانت المجموعة الاستشارية الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بتطور فيروس كورونا، قد اجتمعت، الجمعة، لمناقشة المتحور الجديد. وأوصى المستشارون في هذه المجموعة بأن تصنف منظمة الصحة العالمية المتحور على أنه مثير للقلق، في إشارة إلى العدد الكبير من الطفرات في المتغير، وربما زيادة خطر الإصابة مرة أخرى وغيرها من الأدلة، حسبما نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه «استنادًا إلى الأدلة المقدمة التي تشير إلى حدوث تغيير ضار.. نصحت المجموعة الاستشارية منظمة الصحة العالمية بضرورة تصنيف هذا المتغير على أنه مثير للقلق، وقد حددت منظمة الصحة العالمية B.1.1.529 باعتباره مثيرًا للقلق، المسمى أوميكرون».

دول أوروبية وآسيوية وأفريقية تشدد قيود السفر

شددت دول أوروبية وآسيوية وأفريقية قيود السفر إليها، بعد رصد سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا قد تكون مقاومة للقاحات، فيما أعلنت بلجيكا وإسرائيل عن أولى الإصابات بالسلالة الجديدة.

وفي وقت سابق، علقت عدة دول عربية، الرحلات الجوية مع دول إفريقية شهدت ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم أوميكرون، وفرضت قيود كبيرة تصل أحيانا إلى المنع على القادمين من هذه الدول.

وأعلنت كل من السعودية والبحرين والأردن والمغرب والإمارات، فرض قيود على القادمين من عدة دول أفريقية، وذلك في مسعى لكبح انتشار المتحور الجديد، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

مصر توقف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا

وفي وقت لاحق علقت مصر أيضا الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا، بسبب مخاوف تتعلق بمتحور كورونا الأفريقي الجديد، حسبما أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، الذي أشار إلى إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، قررت إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عصر اليوم، بشأن المتحور الجديد للفيروس هناك، والذي أطلق عليه «أوميكرون».

وأعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ من الأنباء المتعلقة بالمتحور الجديد لكورونا، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي أيضا يسعى لوقف السفر الجوي من المنطقة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، أمس الجمعة، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت مؤخرا في جنوب أفريقيا تشكل مصدر قلق دولي كبير.