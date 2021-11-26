الصحة: من السابق لأوانه الحكم على فاعلية اللقاحات ضد متحور كورونا الجديد

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولها قدرتها على مواجهة فيروس كورونا، وكذلك المتحورات التي ظهرت منها متحور دلتا ودلتا بلس، متابعًا أن المتحور الجديد حتى الآن لا تتوفر عنه معلومات كافية للحكم على مدى فاعلية التطعيمات ضده ومن السابق لأوانه أن يتم الحكم على فاعلية أي لقاحات ضده.

إجراء أبحاث لمعرفة جدوى اللقاحات ضد المتحور

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لـ«الوطن» أن هناك أبحاثا تجرى بشكل سريع لمعرفة مدى قدرة هذا المتحور على الاستجابة للمناعة التي تعطيها اللقاحات للجسم، مؤكدا أن التعامل يتم بشكل جدي لمواجهة المتحور من خلال مجموعة من القرارات الصارمة وأيضا الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أوردت إلى مصر رسالة تفيد بأن معرفة تأثير وفاعلية اللقاحات على المتحور الجديد للقاحات ستستغرق وقتا، نافيا أيًا من الأخبار المتداولة متعلقة بأن المتحور الجديد موجود في مصر.

الصحة تشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، مناشدة المواطنين بأهمية أخذ لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين وهي الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا ومواجهة أي موجة مرتقبة.