من الإذاعة للتلفزيون للمهرجانات السينمائية.. سمير صبري كلمة السر في التميز

بصوته الواضح المتزن، والأسئلة الذكية التي تدل على ذهن حاضر قوي ما زال متقدًا، ظهر الفنان الكبير سمير صبري في النسخة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته أمس الجمعة، ليقدم ويحاور الفنانة نيللي، التي حصلت على جائزة الهرم الذهبي عن مجمل أعمالها الفنية، تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة.

عوامل مثل السن الذي ناهز الـ84 عامًا، والعكاز الذي يستند عليه بيده اليمنى، بينما يستند بالذراع الآخر على الإعلامية منى عبدالوهاب، لم تؤثر في قدرات المحاور سمير صبري، الذي استطاع ببراعة كبيرة استعادة ذكريات سنوات طويلة مضت مع الفنانة نيللي، فالفنان الكبير له باع طويل أيضًا في تقديم البرامج والسهرات التلفزيونية، لتصبح برامجه سمة تميز الشاشة الصغيرة طوال شهر رمضان الكريم، بفنانيها الذين يحكون عن حياتهم وأعمالهم الفنية.

وتستعرض لكم «الوطن»، في السطور التالية، مسيرة «المحاور» ومقدم البرامج سمير صبري، والتي استعادها بجدارة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

برنامج النادي الدولي

في عام 1973، انطلق أول برنامج للفنان سمير صبري، وكان يحمل اسم «النادي الدولي»، واستمر عرضه لعدة شهور، وكان يستضيف خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن حياتهم الشخصية والفنية، واستضاف فيه أكبر نجوم مصر في هذا الوقت، وعلى رأسهم عبدالحليم حافظ، ومحمد عبد الوهاب والمخرج حسن الإمام، ويعتبر أول برنامج «توك شو» في مصر.

برنامج مشوار

نجاح سمير صبري، في تقديم برنامج «النادي الدولي»، شجعه لتكرار التجربة مرة أخرى من خلال برنامج «مشوار»، والذي استمر عرضه على التلفزيون المصري عدة سنوات متتالية، وكانت فكرته تعتمد على استضافة نجمين خلال شهر رمضان، كل منهما تُعرض حلقاته 15 يومًا في الشهر الكريم، حيث يتحدثان عن مشوارهما في الفن والحياة، وأحدث البرنامج ضجة كبيرة عندما استضاف أسرة الشاعر الكبير أحمد رامي، وقالت زوجته خلال إحدى الحلقات إنها شعرت بالغيرة من أم كلثوم عندما كتب زوجها قصيدة «رق الحبيب» وغنتها كوكب الشرق.

برنامج هذا المساء

ومن أشهر البرامج التي نالت شهرة واسعة لسمير صبري، كان برنامج «هذا المساء»، والذي استضاف فيه كبار النجوم والفنانين، وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية.

برنامج بدون كلام

وبعد النجاحات التي قدمها سمير صبري، في البرامج الحوارية انطلق انطلاقة أخرى إلى البرامج الترفيهية التي كانت تعرض في الشهر الكريم أيضًا، وعلى رأسها برنامج «بدون كلام» بعد أن أنهى الفنان حسن مصطفى، عقده مع التلفزيون المصري في برنامج «من غير كلام»، وهو برنامج مشابه له، حيث كان يعتمد سمير صبري على استضافة عدد من النجوم على هيئة مسابقة بين فريقين، وكل منهما يُطلب منه أن يحل لغزًا من خلال لغة الإشارة، وحاز هذا البرنامج على نجاح كبير من الجماهير، وكان أبرز ضيوفه شكري سرحان، وهالة فاخر، وتحية كاريوكا، ووحيد سيف، وآخرين.

برنامج كان زمان

عام 1997 عاد سمير صبري إلى استضافة النجوم الكبار لاستعادة ذكرياتهم مع الفن الجميل مرة أخرى، وذلك من خلال برنامجه «كان زمان»، حيث استضاف فيه كبار النجوم من الجيل الجديد في هذا الوقت، إضافة إلى كبار النجوم من الأجيال السابقة، حيث استضاف سماح أنور، وأحمد راتب، ونور الشريف، كما استضاف أيضا أمينة رزق، وماري كويني، وعادل هيكل، وغيرهم من النجوم.

برنامج ليلة في شارع الفن

وفي عام 2017، قدم سمير صبري برنامجًا إذاعيًا جديدًا، يحمل اسم «ليلة في شارع الفن»، على راديو 9090، استعرض خلاله أخبار نجوم الزمن الجميل المتعلقة بحياتهم الفنية والشخصية.

السهرات والمهرجانات السينمائية

إلى جوار البرامج التلفزيونية والإذاعية، قدم سمير صبري الكثير من الحفلات السينمائية والغنائية، حيث قدم احتفالية «100 سنة سينما»، كما قدم دورة مهرجان الإسكندرية السينمائي في نسخة عام 1991، وعاد اليوم ليقدم صديقته وزميلته الفنانة نيللي عند فوزها بجائزة الهرم الذهبي عن مسيرتها الفنية الطويلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ43.