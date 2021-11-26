سمير صبري يروي قصة ظهور نيللي لأول مرة في الإذاعة: المسلسل كان هيتوقف

تحدث الفنان القدير سمير صبري، عن ذكرياته مع الفنانة نيللي، قائلا: «الهرم الذهبي هيروح لإنسانة جميلة جدا، متواضعة جدا وملتزمة جدا واشتغلنا مع بعض 15 فيلم ومسلسلين، أول ما الناس عرفتها عرفتها صدفة في إذاعة الشرق الأوسط في رمضان في مسلسل كتبه الكاتب الكبير أحمد رجب، وبطولة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ومقالوش مين البطلة اللي قدامه».

وأضاف «صبري»، خلال كلمته بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتنقله قناة «dmc»: «من كتر رقة الحوار والغزل ما بين محمد عبد الوهاب وبينها، مجلس الشعب وقتها طالب بإيقاف المسلسل لأنه لا يليق بشهر رمضان، والناس عاوزة تعرف مين دي، لحد نهاية الشهر لما عرفوا اسمها، هي مرتبطة جدا معانا برمضان، 13 سنة وهي بتعرض أشكال استعراضية غنائية، وكانت بتبات في التلفزيون عاملين لها أوضة وسرير في أوضة متواضعة من كتر حبها للفن».

سمير صبري يحكي ذكرياته مع نيللي

وروى سمير صبري، تجربته مع نيللي، قائلا «عملنا أفلام كتير سوا، وسافرنا مع بعض باريس وتونس وأمريكا، وكانت في الرحلة مثال للصديق، صاحبة صاحبها وأسرية واتعلمت الاستعراض من وهي عندها 3 سنين، من غير ما أقول الاسم إنتو عارفين مين هياخد الهرم الذهبي».

وتقدم قناة DMC البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي، بصفتها شريكًا إعلاميًا رئيسيًا في النسخة الـ43 من المهرجان، حيث قال المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021 حيث قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تنسيقا بين الوزارة وإدارة المهرجان لتوفير كل الخدمات بالتنسيق مع قطاعات «العلاجي، الوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية»، حيث تم توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوى يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على أنهم يعطون أولوية لكل الأحداث الرئيسية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، ووضعت الصحة خطتها للتأمين الطبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.