سمير صبري يغازل مقدمة حفل مهرجان القاهرة السينمائي: يلا يا قمر «فيديو»

غازل الفنان، سمير صبري مقدمة حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 بدار الأوبرا، منى عبد الوهاب، التي سارت معه أثناء صعوده على المسرح لتسانده، حيث يسير الفنان بعكاز.

سمير صبري لمقدمة حفل «القاهرة السينمائي»: «يلا يا قمر»

وبعد انتهاء كلمته في حفل المهرجان، ونقلتها قناة «dmc»، التي روى فيها ذكرياته مع الفنانة القديرة نيللي، قال لمقدمة الحفل بطريقة مازحة: «يلا يا قمر».

وتابع: «طبعا أنا سعيد جدا، يعني هي فرصة، الإصابة اللي في رجلي مش إصابة عمل، وفرصة إني أخش لكم مع منى عبد الوهاب وأخرج مع منى عبد الوهاب ونرجع تاني».

وتقدم قناة DMC البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي، بصفتها شريكًا إعلاميًا رئيسيًا في النسخة الـ43 من المهرجان، حيث قال المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنه يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021 حيث قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تنسيقا بين الوزارة وإدارة المهرجان لتوفير كل الخدمات بالتنسيق مع قطاعات «العلاجي، الوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية»، حيث تم توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوى يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على أنهم يعطون أولوية لكل الأحداث الرئيسية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، ووضعت الصحة خطتها للتأمين الطبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.