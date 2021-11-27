الصحة الأوروبية: خطر انتشار السلالة الجديدة لـ«كورونا» في أوروبا مرتفع

قالت مفوضية «الصحة الأوروبية»، إن خطر انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في أوروبا مرتفع جدا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتم تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من «كورونا» في بوتسوانا لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها ويبلغ نحو 80 مصابا.

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، أعلنت في وقت سابق، تصنيف السلالة الجديدة «أوميكرون - 529 1 1 بي»، كمتحور مثير للقلق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

«الصحة العالمية»: اختبارات «بي سي آر» يمكنها الكشف عن السلالة الجديدة

وقالت المجموعة الاستشارية التقنية لـ «الصحة العالمية»، إن اختبارات «بي سي آر»، يمكنها الكشف عن «أوميكرون - 529 1 1 بي» بشكل أسرع من المتحورات الأخرى، ووجهت باستخدامها بانتظار تأكيد التسلسل الجيني.

من جانبه، أشار المستشار السابق في فريق عمل «البيت الأبيض» الخاص بمكافحة «كورونا»، أندي سلافيت، مساء أمس الجمعة، إلى أن اللقاحات ضد السلالة الجديدة لـ«كورونا» لن تكون متاحة قبل صيف عام 2022.

وقال «سلافيت»، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن شركتي «فايزر» و«موديرنا» الأمريكيتين، تعتقدان أن تصميم اللقاحات المضادة لـ السلالة الجديدة سيتطلب 100 يوم، وسيستغرق الإنتاج والمصادقة والتوزيع وقتا.

وتوقع «سلافيت»، أن تقييم مدى فعالية اللقاحات المستندة إلى الحمض النووي الريبوزي المرسال سيتطلب أسبوعين.