«الصحة» تكشف عدد متحورات فيروس كورونا في مصر حتى الآن

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن عدد متحورات الفيروس حتى الآن في مصر.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك أربع سلالات لمتحورات كورونا في مصر أسرعها في الانتشار هو متحور «دلتا بلس»، وهو ليس الأخطر ولكنه الأسرع في الانتشار.

وأضاف المصدر أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ضد الفيروس وكل المتحورات الموجودة في مصر حتى الآن، مشيرا إلى أن المتحور الجديد لـ كورونا غير موجود في مصر حتى الآن وهناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية الصارمة التي شددت عليها الوزارة لتنفيذها في الحجر الصحي للقادمين من دول تفشي الفيروس أو متحورته الخطيرة.

اجتماع طارئ للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا

وأوضح المصدر أن هناك اجتماعا طارئا للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا برئاسة الدكتور حسام حسني، خلال الأسبوع الجاري، لمعرفة إذا كان هناك تغير في بروتوكول كورونا والاطلاع على كل مستجدات المتحور الجديد والمعلومات المتوفرة عنه.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى وجود متحور جديد للفيروس (B.1.1.259) والذي أطلق عليه اسم نو (Nu) والذي يسبب الإصابة بكورونا، مؤكدة أنه تم اكتشافه في جنوب أفريقيا.

وقالت في بيان لها إن بتسوانا يحتوي على عدد كبير من الطفرات الموجودة في متغيرات أخرى، بما في ذلك دلتا ورصد فريق من الباحثين في بيانات تسلسل الجينوم، المتغير، وقالت إنه يحتوي على أكثر من 30 تغييرا على البروتين المرتفع – (سبايك بروتين)– وهو البروتين الذي يلتصق بالخلايا المضيفة وهو الهدف الرئيسي لمناعة الجسم.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح تجنب الإصابة بالفيروس، ودعت المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.