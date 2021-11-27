رسميا.. سامي توفيق رئيسا لنادي بني سويف الرياضي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي بني سويف الرياضي، برئاسة المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضوية المستشار ماهر ملاك معوض، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، منذ قليل، عن فوز النائب سامي توفيق، بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي، عقب حصوله على 2896 صوتا، مقابل 2477 صوتا لمنافسه الواء كمال الدين حسين.

أسماء الفائزين بمنصبي النائب وأمين الصندوق بنادي بني سويف الرياضي

كما أعلنت اللجنة القضائية عن فوز أحمد صلاح رشوان، بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة بحصوله على 2864 صوتا، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز نبيل معارك، بحصوله على 4230 صوتا.

أسماء الفائزين بعضوية مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي فوق وتحت السن

وعلى مقعد فوق السن فاز كل من: هبة عبدالعظيم بـ 4545 صوتا، وأحمد خلف بـ 2739 صوتا، ومصطفى عاشور بـ 2504 أصوات، وإبراهيم الشيمي بـ 2499 صوتا، ومصطفى شعبان بـ 2447 صوتا.

وعلى مقعدي تحت السن فاز كل من: أحمد حمدي رضوان بعد حصوله على 3395 صوتا، ولطفي أبو زيد بـ 3350 صوتا.

إجمالي الحضور بالجمعية العمومية لانتخابات نادي بني سويف الرياضي

كما أعلنت اللجنة أن إجمالي من يحق لهم حضور الجمعية العمومية لنادي بني سويف الرياضي، يبلغ 16 ألفا و215 ناخبا، حضر منهم للجمعية العمومية 7 آلاف و984 ناخبا، بإجمالي أصوات صحيحة بلغ 6680 صوتا، مقابل 1304 أصوات باطلة.