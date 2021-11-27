واشنطن تغلق حدودها أمام وافدين من 8 دول إفريقية بسبب متحور «أوميكرون»

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، إغلاق حدودها أمام المسافرين الوافدين من 8 دول في أفريقيا الجنوبية، بعد رصد سلالة «أوميكرون» الجديدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، السلالة الجديدة من «كورونا»، التي تم رصدها أول مرة في جنوب أفريقيا، «مقلقة»، وأطلقت المنظمة عليها اسم «أوميكرون».

وعلقت أيرلندا وتركيا، أمس الجمعة، الرحلات من 7 دول أفريقية بسبب «أوميكرون»، فيما منعت إيطاليا وسنغافورة، دخول مواطني 7 دول من جنوب القارة السمراء إلى أراضيها، فيما قالت السلطات الألمانية، إنها تعتزم وقف أغلب الرحلات من دول جنوب القارة الأفريقية.

وقال مسؤول أمريكي كبير، إنه اعتبارا من بعد غد الاثنين، سيمنع الأفراد القادمون من دول جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو واسواتيني وموزمبيق ومالاوي، من دخول الولايات المتحدة.

مسؤول أمريكي: القرار يستثني المواطنين الأمريكيين ومن يحملون إقامة دائمة

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن القرار يستثني المواطنين الأمريكيين ومن يحملون إقامة دائمة في الولايات المتحدة، موضحا أن العالماء الامريكيين ومسؤولي الصحة العامة يعملون سريعا للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه السلالة الجديدة.

كندا تمنع المسافرين من 7 دول أفريقية دخول أراضيها بسبب السلالة الجديدة

من جانبها، منعت السلطات الكندية، المسافرين من 7 دول أفريقية دخول أراضيها بسبب «أوميكرون»، وقال وزير الصحة جان ايف دوكلو، في مؤتمر صحفي: «علينا التحرك سريعا لحماية الكنديين».

وأشار دوكلو، إلى أن الدول المعنية هي: بوتسوانا واسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

بدورها، رجحت السلطات الهولندية، اليوم السبت، وصول عشرات الحالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بين ركاب قادمين من جنوب إفريقيا

وقالت حكومة هونج كونج، أمس الجمعة، إنها ستمنع القادمين من 8 دول أفريقية من دخول أراضيها، إذا كانوا أقاموا في تلك الدول خلال الـ21 يوما الماضية، موضحة أن الإجراء، يسري اعتبارا من اليوم السبت، يشمل الوافدين من بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو ومالاوي وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي.

وقالت مجموعة الخبراء المكلفة بمتابعة تطور كورونا بـ منظمة الصحة العالمية، في وفقت سابق، إنه تم إبلاغ المنظمة عن السلالة «بي.1.1.529» لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر الجاري، مضيفة، إن هذه السلالة تحتوي على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق.

وأشارت الصحة العالمية، إلى أن أول حالة مؤكدة للإصابة بـ السلالة الجديدة كانت في عينة تم أخذها في 9 من نوفمبر الجاري.

«أوميكرون» هو حرف من الأبجدية الأغريقية

وأطلقت «الصحة العالمية»، تسمية «أوميكرون» على السلالة الجديدة من «كورونا» وهو حرف من الأبجدية الإغريقية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية«وفا».

وكان وزير الصحة في جنوب أفريقيا، جو باهلا، قال في وقت سابق، إن الدراسات الأولية تشير إلى أن السلالة الجديدة، قد تكون أكثر قابلية للانتقال، مستنكرا قرار بعض الدول فرض قيود على السفر إلى بلاده.

وأكد باهلا، أنه إجراء غير مبرر، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا تتصرف بشفافية، وأن حظر السفر يتعارض مع قواعد ومعايير الصحة العالمية.