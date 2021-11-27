الرئيس التونسي يعين ولاة جدد لعدد من الولايات منها صفاقص وسيدي بوزيد

قالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الرئيس قيس سعيد، أصدر أمس الجمعة، أوامر رئاسية تقضي بتكليف سعيد بن زايد بمهام والي ولاية مدنين.

كما كلف الرئيس التونسي، عز الدين شلبي بمهام والي ولاية «بن عروس»، فيما كلف فوزي مراد، بمهام والي «صفاقس»، وتكليف نادر الحمدوني بمهام والي «قفصة».

وأقال «سعيد»، أمس الأول الخميس، محمد صدقي بوعون والي «سيدي بوزيد»، ومنصف شلاغمية والي «قبلي»، من منصبيهما.

وكان رئيس تونس، قال أمس الجمعة، إن بلاده لا تُدار بمنطق الجماعة بل وفق القانون الذي يطبق على الجميع، مؤكدا أن تونس دولة ذات سيادة تُحترم فيها الحقوق والحريات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيد، أكد لدى استقباله وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، على أنه لم يتم تعليق العمل بالدستور، ولم يتم المساس بالحريات، ودعا القضاء إلى المساهمة في تطهير البلاد.

وأضاف الرئيس التونسي، أن بلاده لن تترك أبناء الشعب لمن يتاجر بفقرهم وآلامهم ويبيعهم الأوهام وستجد الحلول الحقيقية لخلق الثروة.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أصدر في يوليو الماضي، أمرا علق بموجبه بعض فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2014، وجمد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، كما علق منح وامتيازات نوابه.