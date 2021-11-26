الرئيس التونسي يقيل محافظي سيدي بوزيد وقبلي

أقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميس، محافظي مدينتي سيدي بوزيد، وقبلي، وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف محمد صدقي بوعون بمهام والي سيدي بوزيد، وإنهاء تكليف منصف شلاغمية بمهام والي قبلي، فيما لم تذكر الرئاسة التونسية سبب الإقالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، مساء أمس الخميس، قرارا بالتحفظ على والي سيدي بوزيد ووالي قبلي، على خلفية شبهة فساد مالي، والإضرار بالإدارة، وفقا لما ذكرته وكالة «تونس أفريقيا للأنباء».

إعفاء رئيس ديوان وزير النقل من مهامه

من جانبها، أعلنت وزارة النقل في تونس، أمس الخميس، في بيان، أنه تم إعفاء رئيس ديوان وزير النقل فيصل السطنبولي، من مهامه، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

بدوره، قدم رئيس بلدية قصر هلال بولاية المنستير، الواقعة في إقليم الوسط الشرقي التونسي، لزهر القابسي، استقالته من رئاسة المجلس البلدي، مع حفاظه على عضويته بالمجلس.

وزارة التشغيل التونسية تعلن توقيع اتفاقيات بين تونس وليبيا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التشغيل التونسية، مساء أمس الخميس، عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين تونس وليبيا، في أعقاب جلسة عمل بحثت دعم وتطوير التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.

وأشارت الوزارة التونسية، في بيان، إلى التوقيع على مذكرة تفاهم تحدد جملة الإجراءات القانونية والعملية لتنظيم عمليات الدخول والإقامة بليبيا، وتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين.

وفي 25 يوليو الماضي، قرر سعيد تجميد أعمال البرلمان وأقال رئيس الوزراء في ذلك الوقت، هشام المشيشي، وتولى السلطات في البلاد ورفع الحصانة عن كل النواب وتمت ملاحقة بعضهم قضائيا، كما كلف الرئيس التونسي، في نهاية سبتمبر الماضي، الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا، نجلاء بودن، تشكيل حكومة جديدة.