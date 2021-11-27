حادث مروري في المكسيك يسفر عن مقتل 19 شخصا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها الحادث المروري الذي وقع في وسط المكسيك، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 32 آخرين، فيما ألقت السلطات المغربية، القبض على 230 مهاجراً غير شرعي، حاولوا الإبحار نحو «جزر الكناري» الإسبانية.

ولقى 19 شخصا مصرعهم وأصيب 32 آخرون، بينهم 6، بجروح خطيرة، أمس الجمعة، جراء تحطم حافلة كانت تقل زائرين إلى موقع ديني في وسط المكسيك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مساعد وزير الداخلية في ولاية المكسيك، ريكاردو دي لا كروز، إن الحادث وقع في بلدة «خوكيسينخو» جنوب غربي مكسيكو سيتي، حيث اصطدمت الحافلة بمنزل.

الحافلة كانت متوجهة إلى مدينة تشالما المكسيكية

وكانت الحافلة، متوجهة من ولاية ميتشواكان الواقعة غربي البلاد إلى مدينة تشالما التي يتوجه إليها الروم الكاثوليك في زيارات دينية منذ عدة قرون، فيما أشار مسؤولون بالولاية، إلى أن الحافلة فقدت مكابحها على ما يبدو، واصطدمت بمبنى في ولاية المكسيك.

وقال مسؤولون، إن من بين المصابين، العديد من النساء والأطفال، تراوحت إصاباتهم من كسور في العظام إلى إصابات في الرأس.

ويقوم الكثير من المكسيكيين، بزيارات دينية مع اقتراب «عيد العذراء» في جوادالوبي، الموافق 12 ديسمبر المقبل، وأغلب الزائرين إما يسيرون أو يستقلون دراجات على طرق ضيقة أو يستقلون حافلات قديمة، ما يزيد من فرص وقوع مثل هذه الحوادث.

وفي قبرص، ألقت السلطات الأمنية، على رجل على خلفية خطف طفل إسرائيلي «6 سنوات»، كان الناجي الوحيد من حادث «عربة تلفريك» بـ إيطاليا في مايو الماضي وأودت بحياة والديه.

ويعتقد المدعون الإيطاليون أن جابرييل ألون، ساعد جد الطفل في إعادة حفيده إيتان بيران إلى إسرائيل في سبتمبر الماضي دون موافقة عمته التي كان يعيش معها بإيطاليا، فيما قال مصدر في الشرطة القبرصية، إنه تم إلقاء القبض على ألون، في ليماسول، بطلب من الإنتربول الدولي

من جانبها، ألقت السلطات الأمنية المغربية، القبض على 230 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، حاولوا الإبحار نحو «جزر الكناري» الإسبانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».