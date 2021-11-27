مقتل شخص في اشتباكات قوات الأمن الإيرانية مع معتصمين بـ أصفهان

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها المظاهرات التي اندلعت في أصفهان الإيرانية حول أزمة مياه الري، ما أسفرت عن مقتل شخص واحد، فيما أعلن الجيش البريطاني، أنه لا يوجد أي بديل للحوار مع روسيا.

وقتل شخص واحد، أمس الجمعة، أثناء مهاجمة قوات الأمن الإيرانية، لمعتصمين في أصفهان وسط البلاد، وسط استمرار احتجاجات المزارعين والأهالي بشأن أزمة مياه الري، فيما أطلقت قوات الأمن الإيرانية، الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش واستخدمت الهراوات، خلال اشتباكات مع المحتجين.

وقالت وكالة «فارس» الإيرانية، إن المتظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة وأشعلوا النار في دراجة بخارية للشرطة وسيارة إسعاف، وكان المحتجون في مجموعات تضم كل منها ما بين 40 و50 في الشوارع حول جسر «بل خواجو»، ويقدر عددهم بنحو 300 محتج.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي، رجال أمن في أصفهان، يطلقون فيما يبدو طلقات الخرطوش على محتجين في قاع النهر الجاف «زيانده رود»، كما أطلقوا طلقات في الشوارع القريبة.

وقالت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في أصفهان، فيما شهدت شبكة الإنترنت في المدينة الإيرانية خللا وانخفاضا في سرعتها.

المحتجون يهتفون: «رجال الشرطة عار» و«الموت لخامنئي»

وهتف المحتجون: «رجال الشرطة عار»، و«الموت لخامنئي»، فيما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل، اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال قائد شرطة أصفهان محمد رضا مرحيدري، لـ التلفزيون الإيراني الرسمي، إن عددا غير محدد من المتظاهرين ورجال الشرطة أصيبوا في الاشتباكات، مشيرا إلى اعتقال الشرطة والحرس الثوري ووزارة المخابرات عددا محدودا من المتظاهرين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق آخر، قال رئيس منظمة «الطاقة الذرية» الإيرانية، محمد إسلامي، أمس الجمعة، إن محادثات فيينا الأسبوع المقبل، ستكون عن عودة واشنطن لـ الاتفاق النووي 2015.

وكان ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أشار في وقت سابق، إلى أن إحياء الاتفاق النووي بات ملحاً وضرورياً أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف بوريل، في تغريدة بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعد اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن هناك إمكانية حقيقية للعودة إلى المسار الصحيح للاتفاق النووي الإيراني

بدوره، اوضح عبد اللهيان، أن طهران ستدخل مفاوضات فيينا بحسن نية وجدية من أجل التوصل إلى اتفاق جيد.

الجيش البريطاني: نتابع من كثب أنشطة طهران في الشرق الأوسط

وفي سياق متصل، قال الجيش البريطاني، إنه يتابع من كثب أنشطة طهران في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن موسكو، تمثل خطرا أكبر على لندن بالمقارنة مع التنظيمات المتطرفة.

«كارتر»: روسيا تمثل خطرا على بريطانيا أكثر من المتطرفين

وأوضح رئيس هيئة الأركان العامة لـ الجيش البريطاني، السير نيك كارتر، في تصريح لصحيفة «التليجراف» البريطانية: «نعيش في فترة تغيرات كبيرة، وأعتقد أن هناك تغييرا أكثر الآن مما كان في عهد الحربين العالميتين في القرن الماضي».

وأشار كارتر، إلى أن العسكريين البريطانيين يتابعون الأنشطة الروسية، موضحا أنه لا يوجد هناك أي بديل للحوار مع روسيا، وتابع قائلا، إن بلاده قلقة إزاء المناورات العسكرية والسياسية لـ الصين.

بدورها، نفت موسكو، أمس الجمعة، اتهامات برلين وباريس لـ روسيا، بأنها رفضت المشاركة في الاجتماع الوزاري حول أوكرانيا بصيغة «رباعية نورماندي» التي تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، إن الصيغة الرئيسية لتسوية النزاع في أوكرانيا هي مجموعة الاتصال التي تشارك فيها أطراف النزاع، ألا وهي كييف ودونيتسك ولوجانسك، موضحة أن روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تؤديان دور الوساطة.