القبض على أب عذّب طفلته بسلك كهربائي حتى الموت بسوهاج

لقيت طالبة بالصف الأول الإعدادي مصرعها على يد والدها، إثر قيامه بضربها بسلك كهرباء حتى فارقت الحياة، بمقر إقامته بمدينة الخصوص بالقليوبية، وحمل الأب الجثة إلى مسقط رأسه بمحافظة سوهاج لدفنها، إلا أنه بتوقيع الكشف الطبي عليها تبين تعرضها لتعذيب، واتهمت والدة المجني عليها - مطلقة - الأب بارتكاب الواقعة.

بلاغ من طبيب الوحدة الصحية

بدأت تفاصيل الواقعة عقب عقب ورود بلاغ لمركز شرطة طما من طبيب الوحدة الصحية بقرية العتامنة دائرة المركز، بقدوم أحد أهالي القرية ومعه طفلته البالغة من العمر 12 عامًا، جثة هامدة، وبفحصها ظاهريًا تبين وجود آثار تعذيب وتم تحويلها إلى مستشفى طما المركزي.

المتهم قتل ابنته في الخصوص ونقل الجثة إلى سوهاج

وبالانتقال والفحص، تبين وصول المدعوة «آلاء. خ. م. خ ق»، 12 عامًا، طالبة بالصف الأول الإعدادي، وتقيم مع والدها بالعقار رقم 1 شارع علي إسماعيل متفرع من شارع الخصوص العمومي، دائرة قسم الخصوص، بمحافظة القليوبية، جثة هامدة، وبها أثار ضرب وتعذيب.

وبسؤال والدتها المدعوة «إيمان. ب. أ. خ»، 34 عامًا، مطلقة، وتقيم بدائرة المركز، أفادت بأنها مطلقة منذ 3 سنوات، وأن ابنتها المتوفاة وأشقائها يقيمون طرف والدهم المدعو «خالد م خ»، 37 عامًا، عامل، ويقيم دائره قسم الخصوص القليوبية وله محل إقامة دائرة المركز، واتهمته بالتعدى على نجلتهما بالضرب والتسبب في وفاتها.

الأب شاهد ابنته في وضع مخل فقتلها

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ضُبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عقب مشاهدته للمجنى عليها في وضع مخل مع شقيقها الطفل 8 سنوات، ما دفعه للتعدي عليها بالضرب المبرح مستخدماً في ذلك سلك كهرباء، حتى فارقت الحياة، وقام بنقلها لقريته بجزيرة العتامنة لدفنها بمقابر الأسرة.

وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود إصابات بالجثة عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة ومرور حوالى 12 ساعة على وفاتها ويشتبه جنائياً في الوفاة.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهم، وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.