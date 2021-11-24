سقوط «كرتونة» و«ياسين» من أباطرة المخدرات في سوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة مكبرة بدائرة المديرية، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، تحت إشراف اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وقادها العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية.

أسفرت الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، عن ضبط 2 بندقية آلية، و8 بنادق خرطوش عيار 12، 17 فردا روسيا محلي الصنع، 2 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع.

تنفيذ 1281 حكمًا قضائيا

كما جرى ضبط 6 قطع سلاح أبيض مختلفة الأنواع، وتمكن ضباط وحدة مباحث الاشتباه من ضبط 7 أحكام، كما تم تنفيذ 1281 حكمًا قضائيا مختلفا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 12 قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن نحو 35 جرامًا حيازة المتهم «محمد. ا. ع. ا» وشهرتة كرتونة، 24 عامًا، عامل، ومقيم مركز سوهاج، و24 لفافو لمادة الهروين المخدر تزن نحو 75 جرامًا، وعدد لفافة لمادة الشابو المخدر تزن نحو 7 جرامات، حيازة المتهم «ياسين. ر.ح» 20 عامًا، عامل ومقيم دائرة مركز أخميم.

ضبط 54 مخالفة متنوعة، وفي مجال التموين تم ضبط 30 قضية تموينية متنوعة.