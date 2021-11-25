مصرع ربة منزل انهار عليها جدار بمنزلها في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها إثر انهيار حائط مشيد بالطوب الأبيض عليها أثناء قيامها ببعض الأعمال المنزلية بمنزلها بناحية دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من الكشف الطبي على الجثة أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد وصول "هبه. ع. ا" 25 سنة، ربة منزل، وتقيم بناحية دائرة مركز المنشاة إلى المستشفى المركزي، جثة هامدة ادعاء سقوط حائط عليها، ويعدها انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

لا توجد شبهة جنائية

وتبين من المعاينة والفحص وسؤال كل من "أحمد. ع. ا" 23 سنة عامل شقيق الأولى، "أسماء. ن. ب" 20 سنة، ربة منزل، زوجة شقيق زوجها، ويقيمان بذات الناحية، قررا بأنه أثناء قيام المذكورة ببعض الأعمال المنزلية بحوش ملحق بمنزلها سقط عليها حائط مبني بالبلوك الأبيض مما نتج عنه وفاتها، ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.