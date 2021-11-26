مصرع طفل صدمته سيارة وغرق آخر بمصرف مياه في سوهاج

لقي طفل مصرعه دهسًا، أسفل عجلات سيارة ربع نقل اصطدمت به أثناء رجوعها للخلف ناحية مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، فيما لقي طفل آخر مصرعه غرقًا داخل مصرف مياه مجاور لمنزل بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة بدائرة المركز، انتفل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ، تبين أنه أثناء قيادة المدعو «فهد. م. ع» 30 عامًا سائق، سيارة ربع نقل ويقيم دائرة مركز أخميم، وقيامه بالعودة إلى الخلف أمام محل سوبر ماركت ملك المدعو «علاء. ع. ج» 27 عامًا، صاحب سوبر ماركت يقيم دائرة المركز اصطدم بنجل الأخير الطفل «أنس. ع. ع» يبلغ من العمر عامين، ويقيم دائرة المركز حال لهوه خلف السيارة مما نتج عنه وفاة الطفل المذكور.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال قائد السيارة ووالد الطفل المتوفي أفادا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية، حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع طفل غرقًا داخل مصرف مياه بمركز جرجا

وفي مركز جرجا جنوب المحافظة، لقي طفل مصرعه غرقًا إثر سقوطه داخل داخل مصرف مياه مجاور لمنزلها، تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى جرجا العام بوصول الطفل «محمد.ع. خ. ع» 3 سنوات، ويقيم دائرة مركز جرجا، جثة هامدة ادعاء غرق.

بالانتقال إلى محل البلاغ، وبسؤال والده المدعو «عبد اللطيف. خ. ع» 29 عامًا، سائق ويقيم دائرة المركز، أفاد بانه أثناء لهو نجله على حافة مصرف مياه مجاور للمنزل انزلقت قدمه وسقط به مما أدي لغرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة.