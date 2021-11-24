احتراق سيارة اصطدمت بعمود إنارة ونجاة قائدها في سوهاج

نجا عامل من الموت المحقق بعدما انحرفت سيارة يقودها بسبب اختلال عجلة القيادة بيده أثناء سيره على الطريق الزراعي بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، مما نتج عنه اصطدام السيارة بعمود إنارة، واشتعال النيران فيها.

السيطرة على الحريق وإخماده

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق، وإخطار هندسة كهرباء المراغة، والوحدة المحلية لاتخاذ اللازم.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة باصطدام سيارة بعامود إنارة بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.

تبين أنه أثناء سير سيارة "ملاكي" قيادة "السيد م ا ع" 35 عامًا، عامل، ويقيم شارع المعتز بالله، دائرة قسم ثان سوهاج، اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق ما أدى لاشتعال السيارة.

وتم الدفع بسيارة إطفاء من إدارة قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وأتت النيران على السيارة بالكامل، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد.

بسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق، وتم رفع اثار الحادث من على الطريق، وإخطار إدارة الكهرباء لاتخاذ اللازم.