أرقام خدمة عملاء شركات الاتصالات المختلفة.. حول واشحن رصيدك

يحرص كثير من مستخدمي الهواتف وشبكات المحمول باستمرار على البحث عن أرقام خدمة عملاء شركات الاتصالات المختلفة، إذ يحتاج الكثير منهم إلى التواصل مع خدمة العملاء لتفعيل وإنهاء الخدمات والباقات التي توفرها الشركات للعملاء، ويتم تخصيص أرقام معينة لكل خدمة على حده، وفي كثير من الأحيان يواجه العملاء مشكلات عديدة تجعلهم يرغبون في التواصل مع خدمة العملاء.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، أرقام خدمة عملاء شبكات الاتصالات الموجودة والمفعلة في مصر، والتي يصل عددها إلى 4 شبكات محمول، بالإضافة إلى الأكواد الخاصة بالخدمات والباقات التي توفرها تلك الشبكات، والتي جاءت كالتالي:

أرقام خدمة عملاء شبكات الاتصالات

هناك 4 شبكات محمول مختلفة يبحث المستخدمون عن أرقام خدمة العملاء بها، وتتمثل في:

خدمة عملاء الصرية «WE» المصرية للاتصالات

حددت شركة WE للاتصالات عدد من الأرقام المختلفة التي تمكن العملاء التواصل مع خدمة العملاء:

الخط الساخن من الأرضي أو الموبايل: يمكن للعملاء الاتصال على رقم 111.

الخط الساخن من الموبايل: يمكن الاتصال على الرقم 01555000111.

الخط الساخن من الأرضي: 19777.

كما حددت عدد من الاكواد لتفعيل بعض الخدمات، وجاءت كالتالي:

- كود شحن الرصيد: *555* الرقم السري للكارت#.

- كود معرفة الرصيد: *550#

- كود خدمة سلفني: *504#

- كود كلمني شكرا: *515* رقم الموبايل#

خدمة عملاء فودافون

حددت شركة فودافون عدد من الأرقام المختلفة التي تمكن العملاء التواصل مع خدمة العملاء:

- من فودافون: يمكن الاتصال على الرقم 888.

- من أي موبايل: يمكن الاتصال على الرقم 16888.

- من أي خط ارضي: يمكن الاتصال على الرقم 0225292888.

- حول العالم: يمكن الاتصال على الرقم 00201221888888.

كما حددت عدد من الاكواد لتفعيل بعض الخدمات، وجاءت كالتالي:

- كود شحن الرصيد: *858* كود الشحن#.

- كود تحويل الرصيد: *868*2*رقم الهاتف* المبلغ#.

- كود معرفة الرصيد: *868*1#.

خدمة عملاء اتصالات

حددت شركة اتصالات عدد من الأرقام المختلفة التي تمكن العملاء التواصل مع خدمة العملاء:

- من اتصالات: يمكن الاتصال على الرقم 333.

- من أي خط أرضي: يمكن الاتصال على الرقم 0235346333.

- من أي هاتف: يمكن الاتصال على الرقم 01111234333.

- من أي خط دولي: يمكن الاتصال على الرقم +201111234333.

خدمة عملاء أورانج

حددت شركة أورانج عدد من الأرقام المختلفة التي تمكن العملاء التواصل مع خدمة العملاء:

- من خط أورانج: يمكن الاتصال على الرقم 110 أو الرقم 400.

- من أي خط أرضي: يمكن الاتصال على الرقم 16110.

- من أي رقم هاتف: يمكن الاتصال على الرقم 01223202020.

كما حددت عدد من الأكواد لتفعيل بعض الخدمات، وجاءت كالتالي:

- كود معرفة الرصيد: #100#.