لو عايز تقدم شكوى أو عندك استفسار.. إليك أرقام خدمة عملاء بنك مصر

يبحث عملاء بنك مصر، عن أرقام خدمة العملاء، لحل المشاكل الفنية التي يتعرضون لها، أو في حال وجود أي استفسار بخصوص الخدمات التي يقدمها البنك.

وفي إطار اهتمام الكثيرين ببنك مصر والخدمات المختلفة المقدمة به، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أرقام خدمة العملاء الخاصة ببنك مصر.

أرقام خدمة عملاء بنك مصر

يمكن التواصل مع خدمة عملاء بنك مصر من خلال الرقم الموحد المختصر «19888»، وبسعر المكالمة العادية على مدار أيام الأسبوع.

خدمات يقدمها مركز الاتصال ببنك مصر

- خدمات يقوم مسؤولو مركز الاتصال بالرد فيها على استفساراتكم، وهي كالتالي:

- خدمة كبار العملاء عملاء خدمة دولي

- الاستعلام عن كافة منتجات وخدمات البنك «بطاقات - شهادات - قروض - تحويلات - الاستعلام عن أرصدة - حركات الحسابات يوم بيوم، جارية أو توفير.

- الاستعلام عن «الحوالات الإسمية – حوالات مرسلة على الحساب».

- الاستعلام عن مواعيد وأماكن الفروع.

- الاستعلام عن أماكن ماكينات الصرف الآلي.

- تلقي مقترحات العملاء والعمل على دراسة مدى إمكانية تطبيقها.

- تلقي شكاوى طلبات العملاء، سواء من المنتجات او الخدمات والرد عليها طبقا للمدة الزمنية المحددة مسبقًا.

- إلغاء محاولات الرقم السري الخطأ لكافة أنواع البطاقات.

- إلغاء محاولات الرقم السري الخطأ لخدمة الإنترنت البنكي، تنشيط البطاقات «البطاقات الائتمانية - بطاقات المرتبات».

- إنشاء أو تغيير الرقم السري للبطاقات الائتمانية.

- إيقاف البطاقات في حالة الفقد أو السرقة.

- إرسال بيان العمليات الخاص بالبطاقات «الائتمانية - الفيزا نت».

- تسجيل طلبات إنشاء الخدمة الصوتية الـ IVR

- تعديل بيانات وحسابات العملاء على خدمة الــIVR .

كما يمكنك أن تعرف رقم التعريف الشخصي الخاص بك من خلال الخدمة الصوتية، عند الاتصال من أي تليفون أرضي أو أي محمول على رقم الخط الساخن لخدمة عملاء بنك مصر «16888»، وذلك من داخل محافظات جمهورية مصر العربية، أما الاتصال من خارج حدود مصر يكون على الرقم التالي «0020219888».