عناوين ومنافذ خدمة عملاء مياه الشرب في الإسكندرية

في محاولة للوصول أسرع والتعرف على الخدمات التي تقدمها شركة مياه الشرب في الإسكندرية، تنشر «الوطن»، عدد مقرات منافذ خدمة العملاء لشركة مياه الشرب في الإسكندرية، التي تنقسم إلى منافذ خدمة العملاء داخل الفروع الداخلية لشركة مياه الشرب، ومنافذ أخرى موزعة داخل المحافظة في النوادي.

مياه الإسكندرية: منافذ خدمه العملاء

منافذ خدمه العملاء الداخليه بالفروع التجارية في الإسكندرية حيث يلغ عددهم 14 داخل الفروع التجارية من بينهم خدمة عملاء أبو قير والمندرة وسيدي بشر والرمل والنزهة والابراهيمية ومحرم بك واعجمى والورديان و6 أكتوبر والعامرية ومدينة النوبارية ومريوط 1 وبرج العرب.

منافذ خدمة العملاء لمياه الشرب في الإسكندرية

فيما يوجد 21 منفذ داخل اندية الإسكندرية وفي الشوارع من أجل استقبال كافة التساؤلات والشكاوي والمقترحات حيث موزعين ما بين منقذ في النوادي وداخل الميتاء وداخل جمعية الشبان المسيحين وغيرها.

مياه الإسكندرية.. سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة، من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري، داخل 3 أماكن جدد، وذلك لتقديم كل الخدمات، وتتواجد من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا.

سيارة في منطقة سموحة وسط الإسكندرية أمام الشهر العقاري

سياره في غرب أمام مدارس الأورمان الفندقية

سيارة في شرق ميدان محمد نجيب

خدمات شركة مياه الشرب في الإسكندرية

وتقدم السيارات، خدمات شركة مياه الشرب من تعاقد على عدادات، استقبال شكاوى، دفع فواتير، شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة، لأخذ عينات من العقارات المحيطة، للتأكد من جودة المياه.