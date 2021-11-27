تفاصيل اعتراف قاتل شقيقته الحامل: «هربت من 4 سنين»

«غسلت عاري».. كانت تلك الجملة اعترافًا من المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، بقتل شقيقته خنقًا في شقتها داخل منطقة المرج، بعد 4 سنوات من هروبها من منزل أسرتها في أسيوط.

اختارت القلب وأغفلت العقل

داخل إحدى بنايات منطقة المرج كانت أسماء صاحبة الـ 19 عامًا تسكن إحدى الشقق وحيدة، فقد مر 4 سنوات منذ أن تركت منزل عائلتها في محافظة أسيوط هاربة إلى القاهرة؛ لعدم قدرتها على تحمل معاملة أسرتها الصارمة، لكنها لم تصغ لعقلها الذي تعارض تلك المرة مع قلبها لتختار القلب وتفر من أسرتها دون عودة.

عدة طرقات على باب الشقة، لم تكن منتظرة أحدهم لكنها توجهت للباب حتى تعلم هوية الطارق ولكنه لم يجب عليها فكانت مضطرة؛ لأن تفتح الباب خاصة بعد فترة ليست قصيرة من الطرق عليه.

شلل مؤقت وصدمة من الحمل

شلل مؤقت قد أصابها فور رؤيتها شقيقها الأكبر أمام عينيها، والذي استغل فرصة صدمتها وقام بكتم فاهها لمنعها من إصدار استغاثات بالجيران، ولكنه صعق هو الآخر حال رؤيته لبطنها الكبير، الذي يشير إلى حملها من طفل سفاح من أحد الأشخاص فأسرع وأقبض يديه بإحكام على رقبتها وسط عتابه الحاد لها ومحاولتها في تحرير نفسها من قبضتيه، حتى فاضت روحها وسقطت أرضًا ولاذ هو فرارًا.

مرت أيام على الواقعة فلم يشعر بها أحد حتى وصلت رائحة التعفن إلى أنوف الجيران والأهالي في الشارع وأصبحت هناك علامة استفهام كبيرة حول تلك الرائحة الكريهة، إلى أن علم الأهالي بمصدر انبعاثها من شقة الجارة «أسماء».

جثة متحللة

جثة متحللة ملقاة أرضًا تلتصق بها بعض قطع الملابس البالية إثر ذلك التحلل، ذلك المشهد الذي رأته الأجهزة الأمنية مع الأهالي فور كسر باب الشقة عقب الحصول على إذن النيابة العام بفتحه، بعدما قام الأهالي بتحرير بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، تبين أن شقيق الضحية جاء من محافظة أسيوط؛ كي ينتقم من شقيقته الهاربة من أسرته في الصعيد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم ونجحت في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة معللًا فعلته بأنه قد «غسل عاره»، وجرى إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهم.