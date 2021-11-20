حبس شاب لاتهامه بالشروع في قتل شقيقته ببني سويف

أمر المستشار مصطفى المتناوي، المحامى العام لنيابات بني سويف، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بطعن شقيقته بآلة حادة «سكين» خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية، بإحدى قرى مركز الواسطى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث، وتقرير بحالة المصابة يتضمن ما بها من إصابات.

شاب يقدم على طعن أخته

كان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بحادث إقدام شاب على طعن شقيقته بآلة حادة «سكين» ما تسبب في إصابتها.

ونُقلت الفتاة لمستشفى خاص لإسعافها، واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

النيابة توجه للشاب تهمة الشروع في قتل أخته

وتبين أن النيابة العامة وجهت تهمة الشروع فى القتل للمتهم حيث استمعت النيابة العامة الى شاهدى رؤية للواقعة، وأكدا قيام المتهم بطعن شقيقته بسبب خلافات بينهما، كما تسلمت النيابة العامة من الأجهزة الأمنية ملابس المتهم التي عليها بقع دماء للمجني عليها، وسكين مستخدم في الواقعة، كما طلبت النيابة تحريات الشرطة.

وتبين من تحريات رجال المباحث الجنائية وصول السيدة «ش.م.ع»، 35 عامًا، إلى أحد المستشفيات الخاصة مصابة بجرح قطعي نافذ في البطن، إثر مشاجرة نشبت بينها وشقيقها بإحدى القرى التابعة لمركز الواسطى.

وانتقل فريق بحثي بقيادة المقدم محمد محروس رئيس مباحث الواسطى إلى مكان الحادث للاستماع إلى شهود العيان، والتحفظ على المتهم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.