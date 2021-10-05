المشدد 15 عاما لسباك قتل عشيق شقيقته في الساحل: ساومه بصورها

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة سباك، بالسجن المشدد 15 عاما، وذلك لإدانته بقتل آخر لحدوث مشادة كلامية بينهما وتهديد المجني عليه بفضح شقيقته في حال عدم زواجه منها، بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

بداية الواقعة

وجاء في أوراق القضية التي تحمل رقم 318/419 لسنة 2020 جنايات الساحل، أنه في يوم 6 يناير من العام الماضي، بدائرة قسم شرطة الساحل، قتل «عبداللطيف. خ. ع، 24 عاما، سباك»، المجني عليه «غريب. ع» عمدا مع غير سبق إصرار أو ترصد بأنه على إثر مشادة فيما بينهما استل سلاح أبيض «سكين»، وعاجلة بثلاث طعنات استقرت الأولى بعنقه والأخيرتين ببطنه قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث، أنه المتهم قد توجه للمجني عليه وحدثت بينهما مشادة كلامية فيما بينهما لمساومة الأخير له على الزواج من شقيقته، من خلال حيازته ذاكرة إلكترونية تحتوي على مقاطع فيلمية وصور فاضحة خاصة بشقيقه المتهم عارية الجسد، فاستل سلاح أبيض «سكين»، مسددا له طعنة بالعنق وطعنتين بالبطن قاصدا من ذلك إزهاق روح المجني عليه.

تقرير الطب الشرعي

وثبت في تقرير الطب الشرعي، أن الإصابات الموصوفة للمجني عليه بيسار الذقن والحنجرة والبطن هي إصابات في الأصل ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة بسطح جسم أو أجسام صلبة حادة أي كان نوعها، كما ثبت بالتقارير الطبية «أوراق العلاج»، بمذكرة النيابة العامة وجود تسمم بالدم وثبت وجود صديد بالتجويف البطني وصديد بالشق على الرئتين.

وتعزي الوفاة إلى المضاعفات التي حدثت من إجراء الطعنات بالبطن والعنق والتي أدت إلى حدوث صدمة تسممية وتوقف عضلة القلب والوفاة، لا يوجد مانع وجواز حدوث الوفاة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.

اعترافات المتهم

وأقر المتهم بالتحقيقات بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض «سكين» بطعنة واحدة استقرت في عنقه والتي أودت بحياته وأنه حال قيام المجني عليه بعرض صور ومقاطع فيلمية مخلة لشقيقة المتهم عارية الجسد من على ذاكرة إلكترونية، فقام المتهم بمحاولة الحصول على الذاكرة فاعتدى عليه الضحية، ما دفع المتهم لأن يستل سلاح أبيض «سكين»، وسدد له عدة طعنات أحدها استقرت في عنقه.

وتعرف المتهم على شقيقته أثناء عرض المقاطع الفيلمية والصور الخاصة بها بالنيابة العامة، حال إعداد محضر المشاهدة لذاكرة الإلكترونية التي تخص شقيقته.