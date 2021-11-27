سلالة كورونا الجديدة تثير القلق.. و«الصحة» توضح طرق الوقاية منها

أعلنت وزارة الصحة والسكان الطرق الوقائية لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا وسلالة كورونا الجديدة، وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن التدابير الصحية التي تم الإعلان عنها منذ انتشار جائحة فيروس كورونا ما زالت السلاح الفعال للوقاية من كورونا والسلالة الجديدة له، مشيرة إلى أهمية اللقاحات والتي أصبحت جزءا من الإجراءات الوقائية وقدرتها على مواجهة السلالات الجديدة حتى الآن.

سلالة كورونا الجديد.. ما الإجراءات الاحترازية للوقاية منه؟

وأوضحت وزارة الصحة والسكان الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا، وتمثلت في ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الجسدي، وغسل اليدين والحصول على اللقاح من خلال التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، كذلك الحصول على اللقاح للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأكدت الوزارة على أنها تتابع عن كثب كل التطورات والإجراءات الوقائية عن سلالة كورونا الجديد والإطلاع على كل المستجدات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والتي أقرت أن البيانات الأولية تشير إلى أن متحور كورونا الجديد هو الأشد عدوى والأكثر انتشارا في جنوب إفريقيا حتى الآن.

متحور كورونا الجديد

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات الصارمة التي بدأت بالحجر الصحي بالتزامن مع الإعلان عن سلالة كورونا الجديد، مؤكدة على أنه تم رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وتم التأكيد عن تحليل البي سي ار وتطعيم لقاح كورونا وتحليل الحمض النووي، لافتة إلى أنه لن يتهاون الحجر الصحي على تنفيذ هذه الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا والسلالة الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت المواطنين باهمية توخي الحذر من التهاون في الإجراءت الاحترازية والإطلاع على مستجدات الفيروس من المصادر الرسمية.