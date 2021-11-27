«الصحة العالمية»: متحور كورونا الجديد في جنوب إفريقيا الأشد عدوى

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، أن المؤشرات الأولية لمتحور كورونا الجديد في جنوب إفريقيا يعد الأشد عدوى والأكثر انتشار، حيث تم إطلاق اسم «أوميكرون» على المتحور الجديد الذي ظهر خلال الأيام السابقة في دولتي جنوب إفريقيا وبتسوانا، مشيرة إلى أن متحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» يعد الأكثر انتشار بين جميع المتحورات السابقة التي ظهرت على فيروس كورونا منذ ظهور الجائحة.

متحور كورونا الجديد في جنوب إفريقيا الأشد عدوى

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات خلال الساعات السابقة للبحث عن ماهية متحور كورونا الجديد في جنوب إفريقيا وآلية عمله ومدى انتشاره والأعراض المصاحبة لهذا المتحور الجديد الذي ظهر على الفيروس خلال الفترة الأخيرة التي يمكن أن يتم ملاحظتها، وبعد الاجتماعات المطولة لمنظمة الصحة العالمية صنفت المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» سلالة تبعث القلق ولكونه الأكثر خطورة وانتشارا.

رفع حالة الاستعدادت القصوى خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، عن رفع حالة الاستعدادت القصوى خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية لرصد أي متغيرات على الأشخاص القادمين من مختلف الدول خلال الفترة المقبلة لتجنب حدوث أي إصابات جديدة من المتغير الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» ورفع درجة الاستعدادت الإضافية في مستشفيات العزل وكذلك العمل على تنفيذ كل الإجراءات الوقائية لتجنب انتشار الفيروس.

إيقاف الطيران المباشر من القاهرة إلى جنوب إفريقيا

وأصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر قرارا بإيقاف الطيران المباشر من القاهرة إلى جنوب إفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد للفيروس، والذي أطلق عليه «أوميكرون»، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه لتجنب انتقال الفيروس في مصر.

اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية بشأن المتغير الجديد

وتم اتخاذ بعض الإجراءات نحو القادمين من عدد من الدول في حالة الوصول غير المباشر «ترانزيت» عبر مطار القاهرة وهي «جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني»، حيث سيتم إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ظهور أي حالة إيجابية يتم منعه من صعود الطائرة التالية.