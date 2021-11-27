ما هو متحور كورونا الجديد.. الصحة العالمية: أوميكرون الأشد عدوى

كشفت وزارة الصحة والسكان، المعلومات الأولية عن متحور كورونا الجديد، مؤكدة في تقرير رسمي لها أنها على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية لبحث ما توصل إليه خبراء المنظمة فيما يتعلق بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، خاصة مع حالة القلق التي أصابت العالم فور الإعلان عن المتحور الجديد لمعرفة المعلومات الكاملة عنه لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهته.

متحور كورونا الجديد يحتوي على 30 متغير

وأضافت وزارة الصحة، أن الأنباء الواردة من منظمة الصحة العالمية بشأن متحور كورونا الجديد تفيد بأنه تم اكتشافه في جنوب إفريقيا، ويحتوي على عدد كبير من الطفرات الموجودة في متغيرات أخرى بما فيها متحور «دلتا».

وتابعت منظمة الصحة، أن متحور كورونا الجديد يحتوي على أكثر من 30 تغيرًا على البروتين المرتفع «سبانيك بروتين»، وهو البروتين الذي يلتصق بالخلايا المضيفة والهدف الرئيسي لمناعة الجسم.

منظمة الصحة العالمية: متحور كورونا الجديد الأشد عدوى حتى الآن

وأشارت المنظمة، في تقريرها أن المتحور الجديد لكورونا ينتشر بسرعة كبيرة ولكن مازال مبكرًا معرفة مدى قدرته على مقاومة اللقاحات ومدى شدة الأعراض من ضعفها حتى الآن، مضيفة أنه ما زال أمامنا أسابيع لمعرفة ذلك.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، إن النتائج الأولية تشير إلى أن متحور كورونا الجديد هي الأشد عدوى بين كل متحورات الفيروس التي ظهرت حتى الآن.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بإعمال وزير الصحة، متحور أوميكرون هو خامس متحور وليس الأول.

وأضاف الوزير، في تصريحات تليفزيونية له، أن المتحور الجديد لكورونا منتشر في جنوب إفريقيا وهى من الدول التي ينتشر فيها الإصابة بمرض الإيدز لذلك مناعتهم قليلة وهو ما يجعل متحورات فيروس كورونا منتشرة فيها وبشكل أسرع.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.