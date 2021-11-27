«الصحة» تكشف أعراض متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

كشف الدكتور وجدي أمين، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.

وقال أمين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أعراض متحور كورونا الجديد لا تختلف عن أعراض فيروس كورونا المتعارف عليها، والتي تتمثل في الحمى والسعال والإرهاق وفقدان حاستي الشم والتذوق والتهاب الحلق والصداع أو ظهور طفح جلدي أو صعوبة في التنفس أو ضيق التنفس وعدم القدرة أو صعوبة الحركة.

تعرف على أعراض متحور كورونا الجديد

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الأبحاث التي تجرى في التوقيت الحالي هي لمعرفة مدى قدرة المتحور الجديد على الانتشار السريع ومقاوته للاستجابة المناعية التي تقدمها اللقاحات للجهاز المناعي للجسم لمواجهة الفيروس، لافتا إلى أن متحور أوميكرون يستهدف جميع الفئات وليس فئة معينة وهو منتشر في جنوب أفريقيا، والتحورات سمة أساسية في جميع الفيروسات وليس فيروس كورونا بمفرده.

متحور أوميكرون

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية مازالت السلاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك اللقاحات التي أصبحت جزءا من هذه الإجراءات، ولابد من العودة لالتزام التام بالتدابير الصحية من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي والمداومة على غسيل اليدين والحرص على البعد عن التكدس والزحام قدر الإمكان.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان المتابعة المستمرة للوضع الوبائي في مصر لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة شأن ما تم الإعلان عنه من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم "أوميكرون"، وجددت دعوتها للمواطنين بشأن الحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والإنتهاء من الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لتطعيم 40% بنهاية العام الجاري.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت من المواطنين الاطلاع على مستجدات الفيروس من المصادر الرسمية لها وهي وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.