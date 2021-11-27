خبير: 400 ألف متحور لكورونا.. وأعراض «أوميكرون» في الغالب ثابتة

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء، إنّ منظمة الصحة العالمية تعقد اليوم اجتماعًا طارئا بسبب «أوميكرون» المتحوّر الجديد لفيروس كورونا، متابعا: «غالبا هيبقى فيه تأكّيد لاسم المتحوّر، وتأكّيد إجراءات السفر التي يمكن أن تتخذ، والإعلان عن مدى انتشار المتحوّر مختبريا».

كورونا بيتحوّر كل شوية عشان عاوز يفضل عايش

وأضاف «عنان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أنَّ أي فيروس يتحور باستمرار، ومن طبيعة الفيروسات تغيير شكلها، «كل ما بتغير شكلها كل ما فرصتها في البقاء أفضل، هو عاوز يفضل عايش».

الغلاف الخارجي البروتيني لكورونا يمكن أن يتغير باستمرار

وتابع: «الفيروس عبارة عن غلاف خارجي بروتيني، يشبه الشعر في كرة التنس، الذي يمكن أن يتغير باستمرار، وبالتالي يُسمى علميا متغير وليس متحور، وبعد ذلك يمكن للمتغير بعد ذلك بأن يكون شديد بحيث يستطيع تغيير خصائص الفيروس أو يحدث تغيير بسيط، وهو ما يحدث كل يوم».

400 ألف نسخة مختلفة من كورونا

وواصل: «هناك 400 ألف نسخة مختلفة من كورونا كلهم حاجات خفيفة مش بتختلف في الخصائص، لكن عندنا 4 حتى الآن لما تغير الشكل لكورونا ابتدت خصائصه تتغير وهي ألفا وبيتا وجاما ودلتا».

أعراض التحور الجديد

وعن أعراض التحوّر الجديد، قال «عنان»: «غالبا الأعراض العامة ثابتة، لكن بيبقى فيه اختلاف في أعراض كانت بتيجي بنسب قليلة بقت بنسب أعلى، يعني مثلا دلتا ودلتا بلس كانت أعراض الرشح موجودة أكتر، بينما مع بيتا كانت فقدان حاسة الشم والتذوق أكتر».

أفريقيا مكان خصب لظهور التحوّرات

وأشار إلى أن قارة إفريقيا مكان خصب لأي تحور لكورونا، ويرجع ذلك لعدم العدالة في توزيع اللقاحات هناك، «تلتين الشعب في جنوب إفريقيا واخد اللقاح، لكن كل البلاد اللي حواليها واخدين اللقاح بنسبة 3 أو 4% فقط».