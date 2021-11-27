هل اللقاحات الحالية فعالة مع السلالة الجديدة لكورونا؟.. استشاري يوضح

أثارت السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة حديثا في جنوب أفريقيا قلق العالم أجمع بعد وصفها بالأشرس، والتي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية أسم «أوميكرون»، وأشارت منظمة الصحة أن السلالة الجديدة المكتشفة هي الأشد عدوى بين كل سلالات الفيروس التي ظهرت حتى الآن.

وأوضحت المنظمة في التقارير الخاص بها أن سلالة «أوميكرون»، تم رصد أكثر من 50 طفرة جينية في السلالة الجديدة للفيروس، منها 32 طفرة بالنتوء الشوكي.

هل اللقاحات الحالية فعالة مع السلالة الجديدة من كورونا؟

في هذا الصدد، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن في الوقت الحالي لا يمكن تحديد ما مدى فاعلية اللقاحات الحالية تجاه السلالة الجديدة.

وأضاف بدران، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نحتاج أسابيع لاختبار مدى فعالية لقاحات فيروس كورونا الحالية ضد سلالة «أوميكرون»، لكن التوقعات تشير إلى أن فعالية اللقاحات ستقل مع متحور «أوميكرون» بدرجات متفاوتة، لكنها لن تنعدم تمامًا، موضحًا أن رفع المناعة هو الحل للنجاة من أي سلالة فيروس كورونا.

المخاطر المحتملة لهذه الطفرات

أوضح بدران، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تمثل خطر وتهديد كبير للعالم، وهذا يرجع إلى قدرتها العالية على الانتشار، بالإضافة إلى أنه في حالة فشل اللقاحات الحالية في مقاومة السلالة فأن الوضع سوف يكون أسواء، ويمكن للعالم أن يعود إلى نقطة البداية في حرب ضد الفيروس.

تحديات سببت استمرار جائحة كورونا

أشار بدران، إلى أن هناك الكثير من التحديات التي سببتها استمرار الجائحة منها ملل الجماهير من التدابير الوقائية والاحترازية، بالإضافة إلى تداعيات كورونا الاقتصادية بجانب تأثيرها على التعليم والسياحة في العالم كله.

وأوضح بدرا، أن التحدي الأكبر حالياً هو العمل على تصنيع ما بين 12 إلى 14 مليار جرعة لقاح ضد الفيروس لتغطية سكان العالم بأسره، مؤكدًا أن الوصول إلى هذا الهدف هو الأمر الذي يجب أن تتضافر جهود الكل للمساعدة في تحقيقه.