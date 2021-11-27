أول تحرك برلماني لمواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

في أول تحرك برلماني لمواجهة ظهور متحور كورونا الجديد أو «أوميكرون» ببعض الدول الإفريقية وتحديدا بجنوب إفريقيا، تقدم النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان حول الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لمواجهة متحور متحور فيروس كورونا الجديد أو ميكرون وضمان عدم وصوله إلى مصر.

مخاوف من سلالة كورونا جديدة

وأكد النائب على أن التحور للفيروس ليس شيئا جديدا، وأنه خلال الفترة الماضبة نجحت مصر في مواجهة متحور «دلتا» و«دلتا بلس» وعدم دخوله أو تفشيه في مصر، ولكن هناك مخاوف من سلالة كورونا الجديدة «B.1.1.529» أو ما أطلق عليه متحور «أوميكرون» التي ظهرت في جنوب إفريقيا وهي أكثر قابلية للعدوى وانتشرت بشكل سريع في بعض المدن بجنوب إفريقيا وفقما أكدت منظمة الصحة العالمية.

وطالب حتة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوصفه القائم بأعمال وزير الصحة لمجلس النواب لشرح الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والرد على أي شائعات حول وجود المتحور بمصر أو إصابة مصريين به، مشيدا بالإجراءات والتدابير، التي اتخذتها مصر لمنع متحور فيروس كورونا الجديد، الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية «أوميكرون» ومنها قرار وقف الطيران مع جنوب إفريقيا، بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون» واتخاذ إجراءت الكشف والمواجهة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمنافذ الدخول.

ضرورة عودة الإجراءات الاحترازية

ودعا عضو مجلس النواب إلى زيادة الجرعات لتلقي التطعيمات واللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة وعودة الإجراءات الاحترازية واتخاذ كل السبل لضمان سلامة المواطنين وعدم تفشي الجائحة، خاصة أن المجلس وافق منذ أيام قليلة على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح، والذي أعطى لرئيس الوزراء الأدوات لمواجهة أي وباء والقرارات للحد منه.

كما طالب أيضا برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لمصر، للتأكد من خلو القادمين إلى مصر من المتحور الجديد وإجراء الاختبارات اللازمة للكشف عن المتحور أوميكرون.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن البيانات والمعلومات الواردة من منظمة الصحة أكدت على التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بجنوب إفريقيا لا سيما في مقاطعة «جاوتينج»، وأن الارتفاع في الحالات يعود لوجود تحور جديد في فيروس كورونا، وأن المتحور جديد للفيروس «B.1.1.529» أو «أوميكرون» تم اكتشافه في جنوب إفريقيا وبتسوانا، ويحتوي على عدد كبير من الطفرات التي كانت موجودة في متحورات أخرى، مثل «دلتا أو دلتا بلس».