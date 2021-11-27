خبير: متحور «أوميكرون» ينتشر أسرع.. وفاعلية اللقاحات قد تقل معه

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء، إنّ إيقاف حركة الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا بسبب ظهور أحد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا وهو متحور «أوميكرون» هناك؛ يعد إجراء وقائيا مع ظهور أي متحور، وهناك عدة دول أوروبية قررت إيقاف حركة الطيران مع 6 دول إفريقية.

التحور في «أوميكرون» ضعف «دلتا»

وأضاف «عنان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أنه بقياس المتحور الجديد بالمتحورات الأخرى خاصة «دلتا»، سنجد أن التحور به مرتفع أكثر وضعف التحور الموجود في «دلتا».

وتابع الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء: «المتحور الجديد به 50 اختلافا موجودا على الغلاف الخارجي البروتيني الخاص به، ما يعني أن انتشاره أكبر، وممكن فاعلية اللقاحات تقل».

وأشار إلى أن قارة إفريقيا مكان خصب لأي تحور لكورونا، ويرجع ذلك لعدم العدالة في توزيع اللقاحات هناك، «تلتين الشعب في جنوب إفريقيا واخد اللقاح، لكن كل البلاد اللي حواليها واخدين اللقاح بنسبة 3 أو 4% فقط».

خطورة التحور الجديد

وأكد على أن خطورة التحور الجديد لن يتم معرفته حاليا، ولكن سيتم معرفته بعد أسبوعين من انتشار التحور، «هنشوف لو فيه حالات دخلت المستشفى عاملة إزاي، وبعد 4 أسابيع عشان لو فيه حالات توفت من المتحور نبقى عارفين سرعة التدهور للحالة».

وأوضح أن انتشار المتحور الجديد ما زال في بدايته حيث اكتشفت جنوب إفريقيا 60 حالة مصابة به، كما يوجد حالات في آسيا وأوروبا، «معرفة أول شخص أصيب بالتحور أصبح أمرا صعبا للغاية، والمتحور الجديد موجود في جنوب إفريقيا وبوتسوانا ومنتشر في 6 دول إفريقيا وحالة في هونج كونج وحالة أخرى في النرويج، وبالتالي تتبع الحالات أصبح صعب جدا».