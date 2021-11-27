اليابان تُشدد الرقابة الحدودية على 6 دول إفريقية بسبب متحور أوميكرون

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، إن بلاده ستعزز ضوابطها الحدودية لجميع الوافدين - اليابانيين والأجانب - القادمين من جنوب إفريقيا وخمس دول إفريقية أخرى، ابتداء من اليوم السبت، وذلك إثر ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا، الذي بات يعرف باسم أوميكرون.

وأضاف ماتسونو، في مؤتمر صحفي حسبما ذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية، اليوم السبت، أنه سيتعين على الأشخاص الذين ذهبوا مؤخرا إلى بوتسوانا أو إيسواتيني أو ليسوتو أو ناميبيا أو جنوب إفريقيا أو زيمبابوي، قضاء 10 أيام في منشأة مخصصة من قبل الحكومة عند وصولهم، وهي الفترة الأطول في فئة الحجر الصحي في البلاد.

أعلى احتياطات ضد المتحور الجديد: أكثر عدوى وقد يشكل تهديدا لفعالية اللقاحات

وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، أنه مع احتمال أن يكون المتحور الجديد المعروف باسم أوميكرون، أكثر عدوى وقد يشكل تهديدا لفعالية اللقاحات، تتخذ اليابان أعلى مستوى من الاحتياطات.

وتأتي هذه الخطوة من جانب اليابان بالتزامن مع خطوات شبيهة اتخذتها عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية وعربية، في إطار محاولاتها منع وصول وانتشار متحور كورونا الجديد، المعروف باسم أوميكرون.