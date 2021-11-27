هند عاكف لـ«الوطن» عن إطلالة كليوباترا: «احتفالا بافتتاح طريق الكباش»

انطلقت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور عدد كبير من الفنانين الذين خطفوا الأنظار بإطلالتهم على «الريد كاربت» وكان من بينهم الفنانة هند عاكف التي ظهرت بإطلالة فرعونية خطفت من خلالها الأنظار.

تفاصيل إطلالة هند عاكف

وعن الإطلالة قالت الفنانة هند عاكف، إن إطلالتها هي للملكة كليوباترا لأنها من أقرب الشخصيات الفرعونية لقلبها وتحبها بشكل كبير كثير «أنا بحب الملكة كليوباترا لأنها سيدة قوية».

وتابعت عاكف «حبيت انهاردة أظهر بإطلالة مختلفة وتشبهنا كمصريين فاخترت الإطلالة دي اللى بنشتغل عليها بقالنا كتير في كل التفاصيل الخاصة بيها».

وكشفت هند عاكف عن أنها أيضا اختارت أن تظهر بالشكل الفرعونى تزامنا مع الاحتفالية الكبرى بافتتاح طريق الكباش في مدينة الأقصر، مساء يوم الخميس الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قالت «حبيت أعبر عن فرحتى بالاحتفالية اللى شهدها العالم كله واللى فخر لينا كلنا كمصريين».

تفاصيل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن هناك العديد من الفنانين حضروا حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومن بينهم منى زكى ودينا فؤاد ويسرا وظافر العابدين وماجد المصري وشريف منير وأحمد رزق وتارا عماد ونسرين أمين ونسرين طافش ودرة ودينا الشربينى وليلي علوى وفيفي عبده وإلهام شاهين وأمير شاهين.

كما ظهر على «الريد كاربت» الخاصة بالمهرجان عدد كبير من الثنائيات من بينهم علا رشدى وزوجها أحمد داوود، ونيللي كريم وزوجها هشام عاشور، وأحمد الفيشاوى وزوجته ندى الكامل، ومحمد ممدوح وزوجته.

وتم تكريم الفنان كريم عبد العزيز بالإضافة إلى تكريم الفنانة الكبيرة نيللي، وذلك عن مجمل أعمالهم ونجاحاتهم الفنية التى حققوها خلال مشوارهم الفني الطويل، وسلمت الفنانة منى زكى الجائزة لكريم أما الفنانة نيللي فتسلمت التكريم من قبل الفنان سمير صبري.