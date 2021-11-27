نيللي وسمير صبري يكشفان لـ «الوطن» كواليس التكريم بمهرجان القاهرة

أعربت الفنانة نيللي، خلال لقائها مع مراسلي تلفزيون «الوطن»، عن خالص سعادتها بمناسبة تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي قائلة «أنا مبسوطة قوي قوي علشان المهرجان ده له قيمته ومهرجان كبير وحاسة بسعادة جامدة قوي».

وأوضحت نيللي، أنها شعرت بالفرحة بسبب استقبال زملائها الفنانين لها واستقبال الجمهور أيضًا: «أسعدوني.. حسيت بفرحة واستقبال الجمهور ده على الموضوع أكتر جوايا».

سمير صبري: أنا موجود عشان تكريم نيللي

بينما تحدث الفنان سمير صبري عن تكريم نيللي، قائلا «أنا موجود النهاردة عشان تكريم نيللي صديقة عمري ورحلة كفاح ورحلة أفلام جميلة عملناها سوا مع بعض وعلى المستوى الإنساني والأسري علاقتنا مع بعض تمتد سنين طويلة، ومكنش ممكن رغم أن أنا رجلي تعبانة ومصاب بيها ومقدرش مجيش وأقول لـ نيللي مبروك وتستاهلي» موضحًا أنه فاجأ نيللي بتكريمه لها.

وأكدت الفنانة نيللي أنها استقبلت المفاجأة قائلة «قلبي دق وكنا بنهزر مع بعض والإنسان بيتكلم بطبيعته والطبيعة لما بتطلع بتبقى حلوة ومن غير ما يكون موضب الكلام هيقول إيه والكلام يطلع كده».

نيللي لـ «الوطن»: الجمهور استقبلني بطريقة حلوة قوي

وأثنت نجمة الفوازير على استقبال الجمهور لها «الجمهور استقبلني بطريقة حلوة قوي قوي قوي ولما شفت استقبالهم ليا وكلهم وقفوا لما سقفوا لي ودي حاجة جميلة الحمد لله والواحد يقول الحمد لله».

ونفت الفنانة الاستعراضية ما تردد عن اعتزالها «أنا مقولتش أني اعتزلت» مؤكدة أنه لا يوجد دور تمنت أن تقدمه ولم تقم به «مفيش حاجة معملتهاش».

ووجهت الفنانة رسالة لأبناء جيلها من الفنانات والفنانين وعلى رأسهم نادية الجندي ويسرا وسمير صبري، قائلة «أنتوا الفرحة والحياة وأنا بقول الكلام ده وجسمي بيقشعر»، مشيرة أنها هي التي رشحت دنيا سمير غانم لتستكمل الفوازير التي قدمتها «لما سألوني مين تعمل فوازير بعدك قولت لهم دنيا سمير غانم».