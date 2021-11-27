زيادة أسعار أوبل «جراند لاند» الجديدة 10 آلاف جنيه

يعاني سوق السيارات المصري من زيادات متكررة في أسعار السيارات خلال الآونة الأخيرة منذ انتشار وباء كورونا، حيث تسبب في إغلاق العديد من مصانع السيارات، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية التي ظهرت مؤخرًا وتسببت أيضًا في خفض العديد من إنتاج العديد من مصانع السيارات.

ومن أبرز الشركات التي شهدت زيادة مؤخرًا على أسعارها في السوق المصري سيارة أوبل جراند لاند الجديدة 2022، حيث صلت الزيادة إلى 10 آلاف جنيه على فئاتها في السوق، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات أسعار السيارة الجديدة.

أسعار سيارة أوبل جراند لاند الجديدة 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارت الـSUV، وتوافر في السوق المصري بفئتين مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 530 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 560 ألف جنيه.

مواصفات أوبل جراند لاند 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج المحرك قوة قدرها 163 حصان.

ويبلغ وعزم أقصى للدوران 240نيوتن/ متر، وتأتي السيارة متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

كما تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في 9.4 ثانية.

وتستهلك متوسط 7 لتر لقطع مسافة 100 كم.

تتوافر السيارة الجديدة بعدة تجهيزات ومواصفات للأمان من بينها: الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة قابلة للضبط، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومكيف هواء مانيوال، وخاصية ضبط مقعد المقاعد الأمامية.