قائمة أسعار «أوبل كروس لاند 2022» في مصر بعد زيادتها 5 آلاف جنيه

ترتفع أسعار عدة طرز مختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، بسبب الزيادات السعرية الرسمية من الوكلاء المحليين للعلامات التجارية المختلفة، وغير الرسمية بسبب ظاهرة «الأوفر برايس» من الموزعين والتجار المتعددين.

ترصد السطور التالية قائمة أسعار وتجهيزات سيارة «أوبل كروس لاند موديل 2022» بعد زيادة أسعارها بواقعة زيادة رسمية 5 آلاف جنيه من الوكيل المحلي للعلامة التجارية بالسوق المصري.

أسعار أوبل كروس لاند 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بالسوق المحلي في فئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 350 ألف جنيه

-الفئة الثانية بسعر 380 ألف جنيه.

تجهيزات كروس لاند 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم / ساعة في غضون 11.8 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 5.4 لتر لقطع مسافة 100 كم.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تأتي السيارة بأبعاد (4217 ملم الطول، 1765 ملم العرض، 1605 ملم الارتفاع، 2604 ملم طول قاعدة العجلات).

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 180 ملم.

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 410 لتر.

-تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وسبويلر خلفي، و النظام الذكي لركن السيارة، حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء، وحساسات ضوء، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، وشاشة وسائط 7 بوصة».