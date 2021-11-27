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محمود مسلم

وفاة والد زوجة الفنان محمد هنيدي

كتب:

وداد خميس
11:24 ص | السبت 27 نوفمبر 2021
محمد هنيدي

محمد هنيدي

أعلن الفنان محمد هنيدي، وفاة والد زوجته سري الأسعد، صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات «تويتر».

وكتب هنيدي: «البقاء لله، فقدت اليوم صديق ووالد، والد زوجتي سري الأسعد، ربنا يرحمه يارب».

محمد هنيدي في العرض المسرحي سلام مربع

وقدم هنيدي، العرض المسرحي «سلام مربع»، مؤخرا ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث شهد العرض حضور عدد كبير من الجمهور، على مسرح «بكر الشدى» في الرياض، ويُجسد «هنيدي» في العرض دور مطرب شعبي، يشبه إلى حد كبير دوره في فيلم «عندليب الدقي».

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