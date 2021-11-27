مدرب «شباب قطور» صاحب واقعة اللودر: لم أتحمل خوض اللاعبيين للمباراة دون توجيه

أكد الكابتن محمد حسنين إينو، مدرب مركز شباب قطور بمحافظة الغربية، اليوم، أنه لم يستطع ترك لاعبيه يخوضون مباراة كرة القدم مع فريق النجم المصري دون توجيه، فصعد من خلال لودر لأعلى سور المركز وقام بتوجيههم.

وذكر «إينو» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يخشى مضاعفه العقوبة الموقعة عليه لأكثر من 50 ألف جنيه، من قبل اتحاد الكرة، كون همه الأكبر هو حصد الثلاث النقاط ضمن فعاليات دوري الدرجة الرابعة للكرة القدم بقطاع منطقة الغربية.

جاء ذلك عقب واقعة استخدام المدرب للودر للصعود أعلى سور مركز الشباب لمساندة فريقه، ضمن فعاليات دوري الدرجة الرابعة للكرة القدم، والتي انتهت بفوز فريقه على فريق النجم المصري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

مدرب يستخدم لودر لتوجيه لاعبيه

وكشف «إينو»، أنه تحرك برفقة لاعبيه إلى أبواب مركز الشباب، ومُنع من الدخول بسبب غرامة مالية موقعة عليه قيمتها 50 ألف جنيه، بعدما دوّن «بوست» على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يطرح فيه رأيه في القائمين على نشاط كرة القدم بمنطقة الغربية .

«إينو» يناشد مسؤولي الجبلاية بتخفيض الغرامة

وناشد المدرب، مسؤولي اتحاد كرة القدم بتخفيض العقوبة الموقعة عليه، كي يتثنى له حضور المباريات طوال الموسم، ومشاركة لاعبيه على أرضية الملعب خلال الفترة المقبلة .

وأشار «إينو» إلى أنه نجح في تدريب عدد من فرق طلائع الشباب، أهمها طنطا وكفرالزيات وقطور، سعيا لإثبات جدارته برعاية المواهب الرياضية في مجال كرة القدم منذ المراحل العمرية الأولى.

كما أعرب مدرب مركز شباب قطور عن سعادته لمؤازرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي له، بعدما اعتلى اللودر من أعلى أحد أسوار وجوانب مركز شباب قطور لمشاهدة المباراة وتوجيه لاعبيه، لحصد نقاط المباراة الثلاث.

يذكر أن المدرب محمد حسنين إينو تعرض لعقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لاعتراضه على أداء عدد من الحكام والمسؤولين القائمين على إدارة فرع اتحاد كرة القدم بمنطقة الغربية، ويواجه الآن صعوبة في سداد الغرامة لعدم قدرته المالية، ما تسببب في تعاطف كثيرين معه.