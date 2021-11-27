سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة وانتظام حركة المرور

حالة من انتظام حركة المرور والسيولة المرورية شهدتها المحاور والميادين الرئيسية بشوارع محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، وهو ما سهل على المواطنين التنقل وانتظام حركة السيارات، على المحاور الرئيسية أيضا، وذلك وسط تواجد الخدمات المرورية للعمل على تنظيم الحركة وتأمين كافة التحركات للجميع سواء الطلاب إلى المدارس والجامعات، أو الموظفين إلى عملهم.

وشهدت أيضا شوارع ومحاور الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، انتظاما مروريا وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وأيضا أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.

سيولة مرورية بميدان التحرير

كما أن هناك سيولة مرورية أيضا بحركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهدت حركة السيارات بالطريق الزراعي، سيولة مرورية أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

سيولة مرورية بطريق الإسكندرية الزراعي

كما شهد طريق إسكندرية الزراعي سيولة مرورية، أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

ويشهد الطريق الدائري سيولة مرورية للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي، وأيضًا شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، أمام المتجه إلى الدائري الأوسطي وطريق العين السخنة.