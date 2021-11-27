الحكومة تنفي وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد.

انتظام صرف جميع الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين

وشددت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، على انتظام صرف كل الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين بشكل طبيعي دون وقف، بما في ذلك الحوافز والمكافآت طبقًا للقواعد والقوانين المطبقة في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.

فيما ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).