إصابة 3 أشخاص في مشاجرة لخلافات الجيرة بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع مشاجرة بين الأهالى بسبب خلافات الجيرة بقرية النمرة، بمركز ادكو بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

خلافات الجيرة

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز إدكو يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح خطيرة، جراء وقوع مشاجرة بين الأهالي بسبب خلافات الجيرة، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في المشاجرة

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من أحمد محمود محمود جميعي، 32 سنة، مقيم في إدكو، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد محمود محمود جميعي، 35 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد أبو الرزق مصاب بكسر في الساق، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.