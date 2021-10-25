ضبط طرفي مشاجرة في البحيرة بسبب تقييد طالب في عمود إنارة.. «تفاصيل»

هاجم أهالي مدينة إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، اليوم، شخصًا إثر قيامه بخطف طالب من المدينة، وتقييده في عمود إنارة وضربه بقرية ششت الأنعام، جراء خلاف نشب بين نجله وبين الشاب المعتدى عليه، منذ يوم الخميس الماضي، أثناء تواجدهما في مقر أحد الدروس الخصوصية للثانوية العامة.

سبب الخلاف

ونشب الخلاف بين الطالبين، وانتهى في اليوم ذاته إلا أن الوضع ازداد سوء حيث قام والد الطرف الأول «شوقي.أ» بخطف الطالب «محمود. أ» المقيم بمدينة ايتاي البارود عصر اليوم، وتقييده في أحد أعمدة الإنارة بقرية ششت الأنعام التابعة لذات المركز وسط تجمع عدد كبير من أهالي القرية.

تعدي أحد الطرفين على الآخر

وتعدى والد الطرف الأول بضرب الشاب أثناء تقييده بعمود الإنارة مطالبًا إياه بترديد بعض العبارات وجرى توثيق ذلك من خلال مجموعة من الأهالي، الأمر الذي أثار غضب أهالي مدينة إيتاي البارود ودخلوا على إثر ذلك في مشاجرة مع والد الطالب التابع لقرية ششت الأنعام.

القبض على طرفي المشاجرة

وقامت قوات الأمن بمركز إيتاي البارود، قبل قليل، بضبط طرفي المشاجرة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اخطار بالحادث

كان قد تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين جراء خلاف بين طالبين، قام على إثره أحد أهالي الطالبين بخطف الطالب الآخر وتقييده بعمود إنارة بقرية شتت الأنعام، وجرى ضبط الطرفين وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.