اليوم بدء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات 2021-2022

تبدأ اليوم الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية والخاصة، وذلك وفقاً للائحة الطلابية والجدول الزمني المعلن من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها التأكيد على ضرورة حصول الراغبين في التصويت للانتخابات على لقاح كورونا، بجانب التجهيزات اللوجستية للانتخابات والمتمثلة في تجهيز مقرات الانتخابات والصناديق الزجاجية لها والعلامات والاشتراطات الواجب توافرها في ظل إجراءات كورونا.

الجامعات: إعلان نتائج فرز الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية اليوم

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج أن اليوم ستبدأ الجولة الانتخابية للاتحادات الطلابية 2021-2021، على أن يتم الكشف عن نتائج انتخابات الجولة الأولى نفس اليوم، وتجرى غداً الاثنين، انتخابات الإعادة على المقاعد المخصصة للاتحادات، لافتا إلى أنه جرى التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على التطهير الدوري للمنشآت الجامعية، وضرورة حصول الراغبين في التصويت على لقاح كورونا.

الجامعات: الوقوف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على أنه جرى الانتهاء من الاستعدادت الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية 2021-2022، مع التشديد على التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية، مؤكداً أن الجامعة تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية.

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، على الالتزام التام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بشأن انتخابات الاتحادات الطلابية لهذا العام، والجدول الزمني المعلن، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، منوها إلى أن ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية سينتهي الخميس المقبل بتنصيب رئيس اتحاد الجامعة.