الكشف على 750 حالة من مرضى العيون بمبادرة «عينيك في عينيا» بالبحيرة

قال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إن المؤسسة ومن خلال مبادرتها «عينيك فى عنيا» قامت بتوقيع الكشف الطبىي على 750 مواطنا من مرضى العيون، ضمن القافلة التي المنظمة بقرية ناصر بمركز حوش عيسى، حيث تحددت الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

صرف علاج بـ410 حالة وتوزيع 290 نظارة طبية

كما جرى تقديم الدواء العلاجي لـ 410 حالة وعمل 290 نظارة طبية، كما سيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ 143 مواطنا وذلك تخفيفاً عن كاهل المرضى.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتلك الأعمال التي تسهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، واستمرار عمل مبادرة «عينيك في عنينا» بمحافظة البحيرة، والتي تنفذها مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع البنك الأهلي بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ انطلاق المبادرة في 17 أكتوبر الماضي حتي الآن بلغ 373 ألف و421 طالب وطالبة، حيث تم فحص 234465 من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص138956 من طلاب الحضر.